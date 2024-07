Tebas przekazał znakomite wieści. Barcelona może dokonać wielkiego transferu

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona coraz bliżej pozyskania Nico Williamsa

Skrzydłowy Athletic Club Nico Williams, jest priorytetem Barcelony na letnie okienko transferowe, gdyż klub szuka wzmocnienia lewej flanki. Pomimo obaw związanych z sytuacją finansowego fair play i faktem, że 21-letni zawodnik ma klauzulę wykupu wynoszącą 58 milionów euro, prezes klubu Joan Laporta niedawno zapewnił, że Blaugrana jest w stanie dokonać takiego transferu. Te słowa zostały teraz potwierdzone teraz przez Javiera Tebasa.

Tebas wyjaśnił, że jeśli Barcelona spełni tak zwaną zasadę “1:1”, będzie w stanie dokonać tego transferu. – Dzięki wysiłkom Barcelony w celu zmniejszenia swojego budżetu płacowego o ponad 200 milionów euro oraz dźwigniom finansowym, mogą bez problemu pozyskać zawodnika takiego jak Nico Williams – powiedział Tebas.

Istnieją pewne niejasności dotyczące wysokości klauzuli wykupu Nico Williamsa, gdyż Tebas sugerował, że wynosi ona 85 milionów euro. Jednak w mediach podawana kwota to 58 milionów euro. – Myślę, że ma klauzulę wykupu wynoszącą 85 milionów euro. Gdy kupujesz za 85 milionów, amortyzacja jest rozłożona na lata kontraktu. Jeśli podpiszesz go na pięć lat, to będzie mniej niż 20 milionów rocznie, plus to, co zapłacisz zawodnikowi – dodał. Te słowa wzbudziły pewne zakłopotanie, ale skoro według Tebasa Barcelona mogłaby kupić gracza za 85 mln, to tym bardziej będzie mogła sfinalizować transfer za 60 mln euro.

Tebas podkreślił, że Barcelona musi najpierw powrócić do zasady 1:1, zanim będą mogli sfinalizować ten transfer. – Trzeba pamiętać, że scenariusz 1:1 musi być spełniony. Dzisiaj tego nie mają, ale są bardzo bliscy tego. Jeśli to zrobią, mogą podpisać kontrakt z Nico Williamsem lub innym zawodnikiem o podobnej wartości – dodał.

