Talent Legii Warszawa coraz bliżej przejścia do Śląska Wrocław

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Filip Rejczyk

Śląsk Wrocław kusi Filipa Rejczyka. Jacek Magiera dopnie swego?

Filip Rejczyk ma ważny kontrakt z Legią Warszawa tylko do 30 czerwca 2024 roku. Umowa 18-latka przedłużyłaby się automatycznie, gdyby defensywnemu pomocnikowi udało się rozegrać minimum 270 minut w pierwszym zespole Wojskowych. Zdolny piłkarz uzbierał jednak niespełna 70 minut i wszystko wskazuje na to, że w letnim okienku będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. Bardzo możliwe, że Filip Rejczyk ostatecznie wyląduje w Śląsku Wrocław.

Jak poinformował Bartosz Wieczorek z “TVP Sport”, wicemistrz Polski od kilkunastu tygodni pracuje bowiem nad tą transakcją i kusi młodego zawodnika perspektywą gry we Wrocławiu. Osiemnastoletniego pomocnika w Śląsku widziałby Jacek Magiera, który namawia perspektywicznego piłkarza na transfer. Z drugiej strony Legia Warszawa ma nadzieję, że ostatecznie dojdzie do porozumienia ze swoim graczem w sprawie nowego kontraktu.

Filip Rejczyk od kilku miesięcy występuje w reprezentacji Polski do lat 18, a w kadrze U-17 rozegrał 16 meczów i strzelił 7 goli. Defensywny pomocnik błyszczał w eliminacjach do zeszłorocznych mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej, jak i na późniejszym turnieju na Węgrzech. Portal “Transfermarkt” wycenia urodzonego w Stalowej Woli zawodnika na 700 tysięcy euro.