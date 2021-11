Transfery: Tahith Chong z powrotem w Manchesterze United

Tahith Chong przedwcześnie zakończył wypożyczenie do Birmingham City. Powodem jest zerwane ścięgno w udzie.

• Chong zagrał 13 meczów dla Birmingham City, zanim odniósł kontuzję

• Transfer Chonga do Birmingham City był dla niego już trzecim wypożyczeniem w ciągu dwóch lat

• – To ogromna strata. Wszyscy wiedzą, ile dla nas znaczył, odkąd tu trafił – powiedział Lee Bowyer.

Kontuzja Chonga i koniec wypożyczenia

22-letni Chong latem został wypożyczony z Manchesteru United do Birmingham City. Zawodnik dobrze wkomponował się w układankę menedżera Lee Bowyera. Od początku sezonu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie ekipy z St. Andrew’s. Do momentu kontuzji uzbierał 13 występów, w których zanotował dwie asysty.

Niestety, Tahith Chong w końcówce października zerwał ścięgno uda. Piłkarz musiał poddać się operacji. Jego powrót na boisko będzie możliwy dopiero za 4-5 miesięcy. W takiej sytuacji zdecydował się zakończyć wypożyczenie do Birmingham City.

– To ogromna strata. Wszyscy wiedzą, ile dla nas znaczył, odkąd tu trafił. Był dla nas ważnym graczem – skomentował kontuzję i odejście Chonga Lee Bowyer. – Takie rzeczy dzieją się w piłce nożnej. Rozmawiałem z nim wczoraj i w niedzielę. On jest przygnębiony. Powiedziałem mu: „Takie rzeczy się zdarzają i musisz być silnym człowiekiem, kiedy przez to przechodzisz”. Ale to trudne. On po prostu kocha tę grę – dodał menedżer.

Tahith Chong jest piłkarzem Manchester United od 2016 roku. W barwach Czerwonych Diabłów nie grał jednak zbyt wiele (raptem 5 spotkań). Więcej szans otrzymywał na wypożyczeniach w Werderze, Club Brugge i wspomnianym Birmingham.