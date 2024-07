Nowe informacje ws. hitowego transferu Szymańskiego do Premier League

Sebastian Szymański po wspaniałym sezonie w barwach Fenerbahce generuje ogromne zainteresowanie na rynku. Portal Meczyki.pl przekazał nowe informacje ws. transferu Polaka do Tottenhamu.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański nie trafi do Tottenhamu, Fenerbahce nie otrzymało za niego oferty

Sebastian Szymański rok temu trafił nad Bosfor i od razu stał się ulubieńcem tureckich kibiców. Reprezentant Polski przez cały sezon w barwach Fenerbahce zachwycał nie tylko na krajowym podwórku, ale również w europejskich pucharach. Świetna postawa środkowego pomocnika przykuła wzrok czołowych klubów z najlepszych lig w Europie. Ostatnio tureckie media informowały o zainteresowaniu ze strony Tottenhamu. Co więcej, Koguty miały złożyć oficjalną ofertę za 25-latka.

Doniesienia o chęci zakupu Szymańskiego przez Tottenham zdementował Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl. Dziennikarz w programie “Okno Transferowe” na YouTube’ie przekazał, że do Stambułu nie wpłynęła żadna oferta za polskiego piłkarza.

Prawdopodobnie w najbliższym oknie transferowym Sebastian Szymański nie odejdzie z Fenerbahce. Turecki klub w rozmowach z agentem piłkarza Mariuszem Piekarskim przekazał, że rozważą oferty z gatunku tych “nie do odrzucenia”. Oznacza to, że Polak mógłby zostać sprzedany tylko i wyłącznie za sumę zbliżoną do 25-30 mln euro.

Szymański w pierwszym pełnym sezonie w koszulce Fenerbahce rozegrał aż 55 spotkań, w których zdobył 13 goli i zaliczył 19 asyst. Obecna umowa Polaka z klubem ze Stambułu obowiązuje do czerwca 2027 roku. Aktualna wartość zawodnika to 19 milionów euro.