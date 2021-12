Szwedzki obrońca nowym nabytkiem Wisły Kraków

Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Gula

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia związane z zainteresowaniem Sebastianem Ringiem przez Wisłę Kraków. Szwed dołączy do Białej Gwiazdy w zimowym okienku na zasadzie wolnego transferu.

Wisła Kraków pozyskała nowego piłkarza

Szeregi Białej Gwiazdy zasili Sebastian Ring

Obrońca dotychczas reprezentował barwy Kamar FF

Kim jest Sebastian Ring?

Sebastian Ring urodził się w Szwecji, gdzie spędził większą część swojej kariery. Defensor jest wychowankiem Orebro skąd wyjechał nawet do Anglii. Wówczas był piłkarzem Grimsby Town z poziomu 5. ligi. Po krótkiej chwili wrócił do ojczyzny, gdzie zasilił szeregi Kalmar FF. Najlepiej czuje się na lewej stronie, jednak całkiem nieźle radzi sobie też na pozycji stopera.

Obrońca z racji na wygasający kontrakt nie narzekał na brak ofert. Ostatecznie związał się z Wisłą Kraków. To całkiem interesujący ruch, ponieważ Ring odgrywał kluczową rolę w swoim zespole przez większość sezonu w szwedzkiej ekstraklasie. Łącznie rozegrał 28 spotkań, w których zdobył trzy gole i dwie asysty.

Sebastian Ring podpisał półtoraroczny kontrakt z krakowską ekipą. W tym sezonie Biała Gwiazda straciłą już 30 goli, a co gorsza przegrała też 10 pojedynków. Stąd też zadecydowano, aby sprowadzić piłkarza, który mógłby wnieść więcej jakości do zadań defensywnych.

– Sebastian Ring daje nam nowe możliwości w budowaniu akcji od tyłu. Ten kreatywny i odporny na presję zawodnik zdecydowanie pasuje do naszego stylu gry. Przychodzi do nas z drużyny, która bardzo fajnie operuje piłką. Dołączenie Sebastiana do Wisły to równocześnie wzmocnienie rywalizacji na lewej stronie. Chcemy bowiem na każdej pozycji mieć dwóch równorzędnych piłkarzy. Dotychczas o grę w pierwszym składzie rywalizował Krystian Wachowiak, ale uważamy, że będzie mógł skutecznie to robić dopiero po wypożyczeniu, nad którym obecnie pracujemy. Sebastian podpisał kontrakt na 18 miesięcy z automatycznym przedłużeniem po osiągnięciu celów indywidualnych – stwierdził po oficjalnym ogłoszeniu transferu Dyrektor Sportowy Wisły Kraków, Tomasz Pasieczny.

Przeczytaj również: Przełamanie i kapitalny gol w Krakowie [WIDEO]