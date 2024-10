PressFocus Na zdjęciu: Patryk Załęczny

Sylvester Jasper zostanie nowym zawodnikiem Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław po ośmiu meczach w PKO BP Ekstraklasie nadal pozostaje bez zwycięstwa. Wojskowi mają na swoim koncie zaledwie 4 punkty, co przekłada się na ostatnie 18. miejsce w tabeli. Kiepski początek sezonu sprawił, że o przyszłość w klubie musi drżeć Jacek Magiera. Choć za szkoleniowcem murem stoją zawodnicy, to nie wiadomo jak długo zarząd będzie tolerował tak słabe wyniki.

W międzyczasie kierownictwo Śląska Wrocław zdecydowało się sięgnąć po dodatkowe wzmocnienie. Do klubu lada moment ma dołączyć Sylvester Jasper, który jest wychowankiem Fulham. W poprzednim sezonie 23-latek bronił barw Portimonense, gdzie był wypożyczony. Na portugalskich boiskach wystąpił w 29 meczach, w których zdobył 2 bramki i zaliczył 2 asysty. Transfer skrzydłowego w rozmowie z Telewizją Echo24 potwierdził prezes klubu Patryk Załęczny.

– Wczoraj wieczorem ta informacja wyciekła w przestrzeń medialną, ale tak to prawda możemy to potwierdzić. Przyglądaliśmy się temu zawodnikowi przez dłuższy czas. Liczymy na to, że jest to piłkarz, który wzmocni Śląsk niemal od razu z tego względu, że w poprzednim sezonie rozegrał prawie cały sezon w lidze portugalskiej w barwach Portimonense, gdzie był jednym z lepszych zawodników – powiedział Patryk Załęczny w rozmowie z Telewizją Echo24.

– Jest wolnym zawodnikiem, więc na takie strzały też czekaliśmy. To się udało. Obecnie przechodzi we Wrocławiu badania medyczne. Liczymy na to, że jeśli wszystko pójdzie dobrze na badaniach oraz jeśli pokaże na treningu przydatność dla drużyny to będziemy parafowali umowę – dodał prezes Śląską Wrocław.

Jasper to 23-letni skrzydłowy urodzony w Londynie. Na arenie międzynarodowej reprezentuje jednak barwy Bułgarii, gdzie czterokrotnie wystąpił w tamtejszej reprezentacji do lat 21. W swoim CV oprócz Fulham i Portimonense ma również występy w Bristol Rovers i Hibernian.