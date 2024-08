Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Stefan Bajcetić

Stefan Bajcetić wzmocnił szeregi RB Salzburg

Stefan Bajcetić w letnim okienku transferowym nie mógł narzekać na brak zainteresowania. O względy pomocnika Liverpoolu zabiegały bowiem takie kluby jak Red Bull Salzburg oraz FC Barcelona. 19-letni Hiszpan ostatecznie przeszedł do zespołu z Austrii, co zostało już oficjalnie potwierdzone.

Defensywny pomocnik przeniósł się do Red Bulla Salzburg na zasadzie rocznego wypożyczenia. Zdolny zawodnik związał się więc z austriacką ekipą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2025 roku. Co ważne, w umowie nie znalazła się opcja wykupu, co oznacza, że The Reds wciąż wiążą nadzieje z tym piłkarzem.

OFFIZIELL: Stefan Bajcetic wechselt von @LFC zum FC Red Bull Salzburg! Der 19-jährige Spanier unterschreibt einen Leihvertrag bis zum Saisonende. 🤝 pic.twitter.com/NKolBEKSfL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 30, 2024

Duma Katalonii myślała o zakontraktowaniu Stefana Bajceticia, ponieważ Marc Bernal zerwał więzadło krzyżowe. Barca ostatecznie nie znalazła jednak jego następcy i wszystko wskazuje na to, że nie dokona wzmocnienia tej pozycji w letnim okienku transferowym.

19-latek, który wybrał ofertę z Austrii, obecnie nie miałby szans na regularne występy na Anfield Road. Stefan Bajcetić w Liverpoolu o miejsce w składzie rywalizował między innymi z Wataru Endo, Dominikiem Szoboszlaiem, Alexisem Mac Allisterem, Curtisem Jonesem, Harveyem Elliottem oraz Ryanem Gravenberchem.