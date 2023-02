Pressfocus Na zdjęciu: Jonathan Tah

Jonathan Tah mógł zimą odejść z Bayeru Leverkusen, jednak ostatecznie Niemiec został zatrzymany przez klub. 26-latek zmienił swojego agenta, którym obecnie jest Pini Zahavi. Według redakcji Kicker prawdopodobny jest letni transfer stopera.

Jonathan Tah w styczniu był bliski odejścia z Bayeru Leverkusen

Niemiec zmienił agenta i obecnie reprezentuje go Pini Zahavi

Zdaniem mediów decyzja ta jest jasnym sygnałem o chęci odejścia w letnim oknie transferowym

Bayer Leverkusen latem może rozstać się z ważnym defensorem

Jedną z wyróżniających się postaci w Bayerze Leverkusen w tym sezonie jest Jonathan Tah. Niemiec to lider formacji defensywnej, a sprawą solidnych występów przykuł on zainteresowanie wielu zespołów z topowych lig europejskich. Wydawało się, że stoper już w styczniu opuści drużynę Aptekarzy, jednak do transferu nie doszło.

Dziennikarze Kickera przekazali, że środowy obrońca zmienił swojego agenta i obecnie jest klientem Piniego Zahaviego. Tah liczy na letni transfer do silniejszego zespołu i rywalizację o najwyższe cele. Właśnie tego oczekuje od nowego agenta. W styczniu mocno interesowało się nim Nottingham Forest, ale na zainteresowaniu się skończyło.

Media niemieckie nie mają wątpliwości, że zmiana agenta to jasny sygnał dla Bayeru Leverkusen – chcę odejść. Kontrakt środkowego obrońcy ważny jest jeszcze do końca czerwca 2025 roku. Niewiele wskazuje na to, że 26-latek zdoła go wypełnić. Najwięcej ofert otrzymał on ze strony klubów z Serie A i La Liga.

W tym sezonie Jonathan Tah wystąpił w 26 spotkaniach. Raz udało mu się wpisać na listę strzelców. Bayer Leverkusen po 19. kolejkach zajmuje dopiero 10 miejsce w Bundeslidze.

