fot. PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann i Joshua Kimmich

Bayern Monachium wkrótce może pozbawić opaski kapitana Manuela Neuera, podaje Bild. Najnowsze doniesienia mediów sugerują, że Joshua Kimmich może zostać następcą doświadczonego bramkarza.

Julian Nagelsmann jest ostatnio w nienajlepszych relacjach z Manuelem Neuerem

Bramkarz udzielił ostatnio wywiadu, w którym wprost mówił, że nie podobało mu się rozstanie z trenerem bramkarzy Tonim Tapaloviciem

Weteran według informacji niemieckich mediów może niebawem stracić na dobre opaskę kapitana ekipy z Allianz Arena

Joshua Kimmich zostanie nowym kapitanem Bayernu?

Bayern Monachium ma podobno plan, aby dokonać zmiany kapitana po skandalicznym wywiadzie, jakiego udzielił ostatnio Manuel Neuer. Julian Nagelsmann ma swojego faworyta do tej funkcji.

Bild przekonuje, że nowym kapitanem Bawarczyków może zostać w najbliższej przyszłości Joshua Kimmich. Co ważne ta miana miałaby swoje konsekwencje nawet po powrocie doświadczonego bramkarza do gry po poważnej kontuzji.

Neuer obecnie dochodzi do siebie po urazie, jakiego doznał podczas jazdy na nartach w ośrodku narciarskim. Dokładna data powrotu do gry zawodnika nie jest znana, ale bardzo realny scenariusz zakłada, że Neuer wróci do treningów na początku następnego sezonu.

Monachijski zespół jest obecnie liderem ligi niemieckiej, legitymując się bilansem 40 punktów na koncie. Bayern o oczko wyprzedza Union Belin, mając 39 punktów na koncie.

W najbliższy weekend Bawarczycy zmierzą się w Bundeslidze z Bochum, a kilka dni później w Lidze Mistrzów z PSG.

