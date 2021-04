Sprzedaż Sterlinga ma pokryć koszty nowych transferów Man City

Manchester City w trakcie najbliższego okienka transferowego może przejść rewolucję kadrową. Niewykluczone, że z klubem rozstanie się Raheem Sterling. Transakcja z udziałem Anglika ma pozwolić zebrać fundusze na transfery z udziałem Erlinga Haalanda i Jacka Grealisha, czytamy na łamach Football Insider.

Letnie transfery uzależnione od sprzedaży gwiazdy

Manchester City aktualnie pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Premier League. Jedno trofeum ekipa Josepa Guardioli już wywalczyła, wygrywając Puchar Ligi Angielskiej. Wciąż ekipa z Etihad Stadium ma też szanse na końcowy triumf w Lidze Mistrzów. Tymczasem sternicy klubu myślą już o letnim okienku transferowym.

Najnowsze doniesienia medialna sugerują, że latem z Man City może pożegnać się Raheem Sterling. 26-latek ma co prawda jeszcze dwa lata ważną umowę z klubem, ale coraz częściej słychać głosy, że jej nie wypełni. Jeszcze jakiś czasu temu dużo mówiło się o tym, że zawodnik może przedłużyć kontrakt z Obywatelami, ale w tej sprawie rozmowy ostatnio nie były prowadzone.

Sterling nie mieści się już w planach Guardioli

Wiadomo, że Sterling w tym sezonie nie jest już tak ważną postacią w zespole The Citizens, jak to miało miejsce wcześniej. Wygląda zatem na to, że ofensywa Man City latem ulegnie zmianie. Już wcześniej światło dzienne ujrzał komunikat, że z klubem rozstanie się Sergo Aguero. Tymczasem teraz realny scenariusz zakłada, że z klubem pożegna się reprezentant Anglii.

Sterling rozegrał w tym sezonie 24 mecze w Premier League i sześć w Lidze Mistrzów, a jego 43 występy we wszystkich rozgrywkach przyniosły 13 goli i 11 asyst. Godne uwagi jest to, że zawodnik nie zagrał w żadnym z czterech ostatnich meczów w europejskich pucharach w wyjściowym składzie. Opiekun Obywateli wolał stawiać na lewym skrzydle Phila Fodena.

Crystal Palace Manchester City 10.2 5.20 1.35 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 30. kwietnia 2021 18:15 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin