AC Milan jeszcze w czerwcu zaprezentuje Marco Sportiello jako swojego nowego zawodnika. 31-letni bramkarz dołączy do Rossonerich na zasadzie wolnego transferu - informuje Fabrizio Romano.

IMAGO / Danilo Gemito Na zdjęciu: Marco Sportiello

AC Milan przeprowadził pierwsze letnie wzmocnienie

Na San Siro przeniesie się 31-letni Marco Sportiello

Włoch wzmocni pozycję bramkarza na San Siro

Rossoneri ściągną zmiennika dla Maignana. Wybór padł na Sportiello

Jak zgodnie podają włoskie media, co potwierdza także Fabrizio Romano na swoim Twitterze, Marco Sportiello podczas najbliższego letniego okienka na zasadzie wolnego transferu przeprowadzi się z Atalanty Bergamo do AC Milanu.

Umowa 31-letniego golkipera z Orobicimi wygasa już 30 czerwca 2023 roku, a to oznacza, że będzie on do wzięcia za darmo, z czego skorzystają Rossoneri. Doświadczony bramkarz na San Siro będzie pełnił rolę zmiennika Mike’a Maignana.

39-letni Antonio Mirante oraz 37-letni Ciprian Tatarusanu, którzy do tej pory w razie potrzeby zastępowali Francuza, po zakończeniu sezonu mają opuścić AC Milan.