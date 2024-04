Spore kłopoty Zalewskiego. Zmiana klubu latem przesądzona?!

Nicola Zalewski latem najprawdopodobniej będzie zmuszony opuścić szeregi AS Romy. "La Gazzetta dello Sport" informuje, że klub wycenił reprezentanta Polski.

Roma szuka zarobku. Zalewski na wylocie

Nicola Zalewski w ostatnich miesiącach wyrósł na jednego z liderów reprezentacji Polski. Zaliczył dwa bardzo dobre występy w trakcie marcowych baraży, odgrywając istotną rolę w awansie Biało-Czerwonych na Euro 2024. Zupełnie inaczej wygląda jego sytuacja w AS Romie. Po zwolnieniu Jose Mourinho, u którego występował regularnie, wypadł z łask nowego trenera, którym został Daniele De Rossi. Ma problem z grą w wyjściowej jedenastce, co wiąże się również ze zmianą formacji, bowiem De Rossi zrezygnował z wahadłowych.

Zalewski nie jest więc w klubie niezastąpiony. Co więcej, władze są rozczarowane jego powolnym rozwojem i planują przyszłościowy projekt bez jego udziału. “La Gazzetta dello Sport” informuje, że rzymianie wycenili Polaka na kwotę między 13 a 16 milionów euro. Otrzymał on także wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.

AS Roma poszukuje zarobku, który poprawi sytuację finansową. Sprzedaż Zalewskiego, pełniącego głównie rolę rezerwowego, wydaje się więc być dość dobrym pomysłem. Kontrakt skrzydłowego obowiązuje do połowy 2025 roku, więc to dla rzymian ostatnia okazja, aby zarobić konkretne pieniądze.

Jaka przyszłość czeka Zalewskiego? W poprzednich okienkach transferowych łączono go z Premier League, choć bardziej prawdopodobne wydaje się, że pozostanie we Włoszech, gdzie zbudował już pewną renomę. W zespole z nieco niższej półki miałby szansę na regularną grę, a być może nawet zapracowałby na rolę lidera.

