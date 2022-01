PressFocus Na zdjęciu: Gareth Bale

Real Madryt jest gotowy na odesłanie Garetha Bale’a do jego byłego klubu. Zainteresowane pozyskaniem reprezentanta Walii ma być Southampton, które niedawno zyskało nowego właściciela. Pierwsze inwestycje w drużynę mogą być poczynione jeszcze w tym tygodniu.

Oba byłe kluby Garetha Bale’a są zainteresowane sprowadzeniem go z powrotem do zespołu

Carlo Ancelotti, który początkowo chciał mieć Walijczyka do swojej dyspozycji, stracił już do niego cierpliwość

W obecnym sezonie Bale wystąpił w barwach Realu w zaledwie trzech spotkaniach

Nowy właściciel Southampton chce Bale’a

Dragan Solak, serbski multimilioner, chciałby już w najbliższych tygodniach wzmocnić drużynę, dzięki czemu ta nie musiałaby się martwić o walkę o utrzymanie. Jak informuje El Nacional pierwszym celem Świętych jest Gareth Bale, który w klubie z St. Mary’s Stadium rozpoczynał piłkarską karierę. To właśnie z ekipy Southampton przeniósł się do Tottenhamu Hotspur, w którym wypłynął na szerokie wody.

Bale w ostatnich tygodniach był również łączony z powrotem do Tottenhamu, ale teraz do grona kandydatów dołączył Southampton. Aby Świętym udało się zrealizować cel muszą spełnić jeden warunek – dojść do porozumienia z Walijczykiem, który jest niechciany w Realu Madryt.

Obecna umowa Bale’a z Królewskimi obowiązuje do końca czerwca, ale w Madrycie chcą się go pozbyć już teraz i to zupełnie za darmo. Real chce w ten sposób zaoszczędzić na wysokiej pensji doświadczonego piłkarza.

Jak informuje El Nacional, nowy właściciel Southampton kontaktował się już Jonathanem Barnettem, agentem piłkarza oraz władzami Realu Madryt. Ze strony tych drugich ma “zielone światło” na prowadzenie rozmów z piłkarzem, bowiem uważają, że rozstanie jeszcze w styczniu jest najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich stron.

Świętych czekają jednak trudne negocjacje, bowiem Bale’a ma optować za powrotem do Tottenhamu, w szeregach którego widzi go menedżer Antonio Conte.

