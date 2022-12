fot. PressFocus Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat był jednym z bohaterów reprezentacji Maroka, która na mistrzostwach świata wywalczyła sensacyjne czwarte miejsce. Nie dziwi zatem, że wokół środkowego pomocnika ustawiają się czołowe kluby Premier League.

Sofyan Amrabat był wyróżniającym się zawodnikiem tegorocznych mistrzostw świata

Środkowy pomocnik trafił do notesów największych klubów Premier League

Najintensywniej w sprawie ewentualnego transferu Marokańczyka działa Liverpool

Fiorentina czeka na duże oferty

Reprezentacja Maroka sprawiła ogromną sensację na tegorocznych mistrzostwach świata, pokonując w grupie Belgię, a w późniejszym etapie turnieju eliminując Hiszpanię oraz Portugalię. Marokańczycy otarli się nawet o finał, lecz w kluczowym spotkaniu przegrali z Francją 0-2.

Na lidera środka pola drużyny z Afryki szybko wyrósł Sofyan Amrabat, który imponował swoim spokojem i zaangażowaniem. Nie dziwi więc, że błyskawicznie trafił na listy życzeń największych klubów w Europie. Media przekonują, że w swoich szeregach chcą go mieć między innymi Atletico Madryt, Tottenham czy Liverpool.

Największe szanse na udane przeprowadzenie tej operacji mają właśnie “The Reds”, bowiem do negocjacji włączył się sam Jurgen Klopp. Amrabat jest zaszczycony faktem, że niemiecki menedżer osobiście udał się na rozmowy, dlatego w tym momencie stawia na wicemistrzów Anglii.

Ostatnie zdanie należy natomiast do Fiorentiny, która wierzy, że uda się jeszcze wypracować z pomocnikiem warunki nowego kontraktu. Obecny wygasa w połowie 2024 roku, co zmusza do szybszej sprzedaży. Włoski klub rozważy oferty na poziomie 40 milionów euro.

Od kilku sezonów 26-latek był czołowym pomocnikiem Serie A, lecz to dopiero w trakcie mundialu jego nazwisko wypłynęło na szerokie wody.

