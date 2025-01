Śląsk Wrocław sprzedał ważnego gracza. Zagra za granicą

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Bejger

Śląsk Wrocław potwierdza. Łukasz Bejger odchodzi z klubu

Śląsk Wrocław jest w dramatycznej sytuacji. W przededniu startu rundy wiosennej PKO Ekstraklasy, wrocławianie tracą do bezpiecznego miejsca aż osiem punktów i zdaniem części ekspertów ich los jest już przesądzony. Strata ta może okazać się bowiem zbyt duża do odrobienie, szczególnie, że zimowe wzmocnienia nie mogą napawać zbyt wielkim optymizmem.

Do klubu dołączyło tylko dwóch nowych graczy, a właśnie poinformowano o odejściu jednego z ważniejszych graczy całego zespołu. Śląsk Wrocław na swojej oficjalnej stronie internetowej potwierdził to, o czym mówiło się już od kilku dni, a więc doszło do sprzedaży Łukasza Bejgera, którego kupiło słoweńskie NK Celje. Nowy klub 23-latka zajmuje obecnie 4. miejsce w ligowej tabeli i traci do lidera osiem punktów.

W tym sezonie środkowy obrońca rozegrał tylko dziewięć spotkań, ale w poprzedniej kampanii, gdy Śląsk Wrocław wywalczył wicemistrzostwo Polski Bejger był już podstawowym graczem. W sumie dla Wojskowych wystąpił 99 razy w czasie czterech ostatnich lat. Serwis “Transfermarkt” wycenia Polaka na 500 tysięcy euro, a z nowym klubem związał się umową do końca czerwca 2027 roku.

