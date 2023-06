Milan Skriniar potwierdził, że latem dołączy do Paris Saint-Germain. O kierunku jego przeprowadzki głośno mówiło się już od kilku miesięcy. Defensor nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Interem Mediolan.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Milan Skriniar zostanie nowym zawodnikiem Paris Saint-Germain

Do przeprowadzki dojdzie wraz z końcem czerwca

Słowak nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Interem Mediolan

Słowak zasili gwiazdozbiór w Paryżu

Paris Saint-Germain intensywnie pracowało nad transferem Milana Skriniara już ubiegłego lata. Inter Mediolan konsekwentnie odrzucał kolejne oferty z nadzieją, że ostatecznie uda się przekonać Słowaka do przedłużenia wygasającego kontraktu. Podobny przebieg zdarzeń miał miejsce zimą – paryżanie proponowali spore pieniądze, a Nerrazzuri pozostawali niewzruszeni.

Władze klubu z Mediolanu poniosły jednak klęskę, gdyż Skriniar finalnie zdecydował, że po sezonie 2022/2023 odejdzie z Interu za darmo. Wówczas media nie miały wątpliwości, że jego kolejnym krokiem będzie dołączenie do Paris Saint-Germain.

Simone Inzaghi odstawił Słowaka od wyjściowej jedenastki i trzymał go na ławce rezerwowych do końca kampanii. Teraz defensor udał się na zgrupowanie reprezentacji Słowacji, podczas którego przyznał, że od lipca wprowadza się do stolicy Francji.

W Paris Saint-Germain Skriniar zastąpi Sergio Ramosa, którego przygoda z Parc des Princes zakończyła się po dwóch latach.

Zobacz również: Inter planuje wzmocnienia kosztem Chelsea