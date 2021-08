Silva: zakontraktowanie Ramosa przez PSG mnie zasmuciło

Thiago Silva w szczerym wywiadzie przyznał, że zakontraktowanie Sergio Ramosa przez Paris Saint-Germain go zasmuciło, jako że sam Brazylijczyk został zmuszony do opuszczenia Paryża przez swój zaawansowany wiek.

Thiago Silva opuścił Paris Saint-Germain przed rokiem, co miało związek z jego zaawansowanym wiekiem

Ten sam klub w trwającym oknie transferowym zaproponował dwuletnią umowę Sergio Ramosowi

Silva nie ukrywa, że zakontraktowanie Hiszpana go “zasmuciło”, bo poczuł się niedoceniony po ośmiu latach spędzonych w Paryżu

“Spędziłem w PSG osiem lat. Zakontraktowanie Ramosa mnie zasmuciło”

Thiago Silva opuścił w zeszłym roku Paris Saint-Germain po ośmiu latach spędzonych na Parc des Princes. Brazylijczykowi nie zaproponowano nowego kontraktu, bo miał wówczas już 35 lat. Tymczasem jedną z głównych gwiazd trwającego okna transferowego w Paryżu jest Sergio Ramos, którego giganci Ligue 1 zakontraktowali na dwa najbliższe lata. Ramos w marcu skończył 35 lat.

Thiago Silva, który dołączył do Chelsea, nie może narzekać na swój wybór. W maju po raz pierwszy w karierze sięgnął po Ligę Mistrzów, podczas gdy jego były klub odpadło w półfinale. Brazylijczyk nie ukrywa jednak, że wspomniane nierówne traktowanie wprawiło go w smutek.

– Nie mam nic przeciwko Sergio, ale w momencie, w którym zaproponowano mu dwuletni kontrakt był w takim samym wieku, jak ja rok temu, gdy odchodziłem. To mnie naprawdę smuci. Z nikim o tym dotąd nie rozmawiałem, bo czuję, jakbym nic nie zrobił dla Paris Saint-Germain. Moje odejście to już zamknięty rozdział, ale jednocześnie dużo myślę o wszystkim, co się stało. Myślę, że mogło być inaczej. Nie byłem tam osiem dni czy miesięcy. To było osiem lat wypełnionych zwycięstwami, dużo pracy koniecznej do wprowadzenia zmian i wprowadzenia PSG na poziom, w którym jest dzisiaj. Chcę, by PSG wygrywało, bo klub zasługuje na szacunek. Jednak przez to wszystko czuję smutek i że można to było zrobić inaczej – wyznał Thiago Silva w rozmowie z ESPN Brazil.

Brazylijczyk w barwach Paris Saint-Germain rozegrał 315 spotkań. Wraz z klubem sięgnął po, między innymi, siedem mistrzostw i pięć pucharów Francji.

