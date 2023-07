IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Bernardo Silva

Barcelona po odejściu Dembele będzie szukała nowego napastnika

Według mediów do klubu trafi Silva lub Felix

Transfer gracza Atletico jest bardziej prawdopodobny

Bernardo Silva lub Joao Felix zastąpi Dembele

Wszystko wskazuje na to, że Dembele może opuścić Barcelonę w najbliższych godzinach. Według Fabrizio Romano Francuz wyraził zgodę na transfer do PSG. Paryżanie mają jednak niewiele czasu, bowiem jego klauzula odejścia wynosząca 50 mln euro jest ważna do 1 sierpnia. Czas zatem odegra główną rolę.

Tymczasem według hiszpańskich mediów FC Barcelona po odejściu Dembele spróbuje sprowadzić do Katalonii Bernardo Silvę. Gracz Manchesteru City od dawna jest na radarze Blaugrany, jednak wysokie oczekiwania finansowe Obywateli oraz problemy z finansowym fair play sprawiły, że transfer był nierealny. Teraz może się to zmienić.

Jeśli jednak ten plan nie wypali, to Duma Katalonii spróbuje pozyskać Joao Felixa, który otwarcie przyznał, że chce grać w Katalonii. Portugalczyk nie ma już przyszłości w Atletico Madryt, dlatego ten ruch byłby nieco łatwiejszy do zrealizowania i z pewnością nie obciążyłby klubowego budżetu w takim stopniu, jak transfer Bernardo Silvy.

