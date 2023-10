IMAGO / MI News Na zdjęciu: Youri Tielemans

Youri Tielemans przeżywa trudny czas w Aston Villi

Belgijski pomocnik nie występuje w pierwszym składzie

Sfrustrowany rozważa odejście, a zainteresowany nim jest Juventus

Youri Tielemans na radarze Juventusu

Youri Tielemans od początku pobytu w Aston Villi ma trudności z zapewnieniem sobie regularnych występów na boisku, co nie jest idealne dla jego kariery. W związku z tym wiele wskazuje na to, że rozważa on odejście już po trzech miesiącach, starając się o transfer w nadchodzącym styczniowym okienku.

– Trwająca sytuacja nie jest przyjemna. Powiedziałem Emery’emu, że przyszedłem do Aston Villi, żeby grać. Rozumie mnie, ale chwilowo woli grać dwójką pomocników. Luiz i Kamara sprawdzili się w ubiegłym sezonie. Powiedział mi niedawno, że niedługo będziemy grali co chwilę i wtedy będę spędzał więcej czasu na boisku. Wiem, że ta odpowiedź nic mi nie daje. Co jednak mogę zrobić? Kiedy tylko dostanę szansę, będę chciał wykorzystać ją do maksimum. Jak do tej pory jednak tylko raz zagrałem od pierwszych minut – w Lidze Konferencji Europy – mówił niedawno Tielemans.

Według doniesień Calciomercato Juventus umieścił Tielemansa na liście potencjalnych transferów. Wiele się mówi, że Stara Dama w styczniu wzmocni swoją linię pomocy.

