AC Milan interesuje się pozyskaniem pomocnika Torino Soualiho Meite. Oba kluby prowadzą już negocjacje w sprawie transferu 26-letniego pomocnika, co potwierdzili Ricky Massara i Davide Vagnati – dyrektorzy odpowiedni Milanu i Torino.

Były zawodnik młodzieżowych reprezentacji Francji znalazł się w kadrze Torino na sobotnie spotkanie z Milanem, ale ostatecznie zabrakło go nawet na ławce rezerwowych. Może to sugerować, że rozmowy w sprawie transferu piłkarza nabrały tempa i mogą wkrótce zakończyć się finalizacją.

– Jest kilka klubów, które interesują się Meite, a Milan jest jednym z nich. Jest interesującym zawodnikiem, który przyciąga uwagę. Zobaczymy co z tego wyniknie – powiedział dyrektor sportowy Torino Davide Vagnati.

Przed sobotnim spotkaniem o zainteresowanie Meite, ale także obrońcą Strasbourga Mohameda Simakana zapytany został dyrektor Rossonerich Ricky Massara. – Jest wiele nazwisk, które są z nami łączone. Oceniamy różne warianty i rozmawiamy z trenerem na temat tego, czego potrzebujemy. Czeka nas długa droga do przebycia w tym oknie transferowym. Zobaczymy co się stanie w przyszłym tygodniu – powiedział.

26-letni Meite zawodnikiem Torino jest od lipca 2018 roku, kiedy dołączył do niego za 11,5 miliona euro z AS Monaco. Wcześniej bronił również barw takich klubów jak AJ Auxerre, Lille OSC, Zulte Waregem i Girondins Bordeaux. Na boiskach włoskiej Serie A rozegrał do tej poru 82 spotkania, zdobywając trzy gole i notując sześć asyst. W obecnym sezonie wystąpił w 14 ligowych meczach, raz wpisując się na listę strzelców.

Wcześniej włoskie media informowały, że Milan interesuje się trzema piłkarzami turyńskiego klubu. Oprócz Meite na celowniku Rossonerich mają znajdować się także Nicolas Nkoulou i Andrea Belotti.