Wychowanek Realu Madryt może zaliczyć ogromny zjazd

Sergio Reguilon pełni rolę głębokiego rezerwowego w Tottenhamie Hotspur. Portal Fichajes.net ujawnił, że wahadłowy może wrócić do La Ligi, ponieważ interesuje się nim Getafe. 27-letni lewy obrońca jest wychowankiem akademii Realu Madryt.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Sergio Reguilon

Sergio Reguilon przymierzany do Getafe

Jeszcze kilka lat temu Sergio Reguilon uchodził za jednego z najbardziej perspektywicznych wahadłowych na świecie. Kariera 27-letniego obrońcy nie potoczyła się jednak po jego myśli, na co wpływ miały między innymi liczne kontuzje. Sześciokrotny reprezentant Hiszpanii jest obecnie zawodnikiem Tottenhamu Hotspur, do którego przeprowadził się za 30 milionów euro z Realu Madryt we wrześniu 2020 roku.

W ostatnich miesiącach lewy defensor przebywał na wypożyczeniach w takich drużynach jak Brentford, Manchester United oraz Atletico Madryt. Żaden z tych pobytów nie był udany, dlatego piłkarz nie został wykupiony przez któryś z wymienionych klubów i tym samym za każdym razem wracał na Tottenham Hotspur Stadium. Londyński gigant nie wiąże przyszłości z Sergio Reguilonem, który powoli musi szukać sobie nowego zespołu.

Zdaniem hiszpańskiego serwisu “Fichajes.net” historia może zatoczyć koło, ponieważ prawdopodobny jest powrót 27-latka do La Ligi. Poważne zainteresowanie wychowankiem Realu Madryt wykazuje bowiem Getafe. Kontrakt Sergio Reguilona z Kogutami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, a londyńczycy są zdeterminowani, żeby pozbyć się wahadłowego. Niewykluczone, że piłkarz opuści ekipę Spurs za darmo i to już w styczniu.

Bilans Sergio Reguilona na boiskach Premier League to 77 meczów, 2 bramki oraz 10 asyst. Wartość rynkowa byłego zawodnika Sevilli jest szacowana na około 12 milionów euro.