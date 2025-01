Seko Fofana wraca do Ligue 1. Transfer za 20 mln euro

Seko Fofana wraca do Ligue 1 i dołącza do Stade Rennais. Ostatnie półtora roku spędził w Arabii Saudyjskiej, gdzie występował w Al-Nassr.

Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Seko Fofana

Fofana wzmocni linię pomocy Stade Rennais

Po półtora roku spędzonym w Arabii Saudyjskiej, gdzie reprezentował Al-Nassr po transferze z RC Lens, Seko Fofana ponownie zagra w Ligue 1. Iworyjski pomocnik podpisał kontrakt ze Stade Rennais, by pomóc drużynie w poprawieniu pozycji w tabeli.

𝗦𝗲𝗸𝗼 𝗙𝗼𝗳𝗮𝗻𝗮 𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ✍️



Époustouflant avec Lens en 2022 et en 2023, le milieu de terrain s'engage jusqu'en 2029 avec le SRFC. Bienvenue Seko. ✊ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 1, 2025

Sezon 2024/2025 nie rozpoczął się dobrze dla francuskiego klubu. Mimo imponującego zwycięstwa 3:0 nad Olympique Lyon na inaugurację sezonu, zespół zanotował wiele porażek i obecnie zajmuje 13. miejsce w tabeli Ligue 1. Obecnie drużyna ma zaledwie 4 punkty przewagi nad strefą barażową i 7 punktów straty do miejsc gwarantujących udział w europejskich pucharach.

Słaba forma zespołu poskutkowała zmianą na stanowisku trenera. Juliena Stephana zastąpił Jorge Sampaoli. Nowy szkoleniowiec otrzymał pierwsze wzmocnienie w zimowym okienku transferowym. Jest nim właśnie 29-letni Seko Fofana. Były zawodnik RC Lens występował w tym klubie latach 2020-2023.

Po odejściu z Ligue 1, Fofana przeniósł się do Al-Nassr. W styczniu zeszłego roku został wypożyczony do Al-Ettifaq. Teraz, zwycięzca Pucharu Narodów Afryki 2023, postanowił wrócić do Francji. Stade Rennais zapłaciło za ten transfer 20 milionów euro.

Doświadczony pomocnik z Wybrzeża Kości Słoniowej, podpisał kontrakt do końca czerwca 2029 roku.

