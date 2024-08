Sebastian Szymański znalazł się w kręgu zainteresowań Napoli. Co więcej, według Damiano Er Faina do Fenerbahce wpłynęła oferta w wysokości 30 mln euro za reprezentanta Polski.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Napoli z ofertą za Szymańskiego, łącznie 30 mln euro dla Fenerbahce

Sebastian Szymański rok temu zdecydował się kontynuować karierę w Turcji, gdzie kontrakt z reprezentantem Polski podpisało Fenerbahce. Klub ze Stambułu zapłacił za pomocnika niespełna 10 mln euro, a już rok później może sprzedać piłkarza aż trzy razy drożej.

Nie jest tajemnicą, że ofensywny pomocnik generuje na rynku transferowym duże zainteresowanie. Wcześniej w kontekście Szymańskiego mówiono o transferze m.in. do Tottenhamu, lecz ostatecznie temat przeprowadzki do Premier League nie przerodził się w nic poważnego.

Natomiast w ostatnim czasie pojawiła się w mediach informacja o potencjalnym transferze do Serie A. Według dziennikarza Damiano Er Faina do Turcji wpłynęła oferta z Napoli. Włoski klub proponuje 25 milionów euro plus dodatkowe 5 mln w formie bonusu za reprezentanta Polski. Na chwilę obecną nie wiadomo, jak Fenerbahce zareaguje na propozycję z Półwyspu Apenińskiego.

Wiadomo jednak, że Jose Mourinho niechętnie rozstałby się z Polakiem. Legendarny szkoleniowiec, gdy trafił do Fenerbahce chwalił Szymańskiego i przyznał, że pomocnik zawsze znajdował się na jego liście życzeń.

Sebastian Szymański w poprzednim sezonie zachwycał w barwach tureckiego klubu. We wszystkich rozgrywkach uzbierał 55 spotkań, w których strzelił 13 goli i zanotował 19 asyst. Obecnie wartość rynkowa piłkarza wynosi ok. 19 milionów euro.