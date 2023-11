Gwiazda Girony rozchwytywana. “Jest częścią projektu” Źródło: Fabrizio Romano Paweł Paczocha Savio, czy też Savinho, to jedna z największych gwiazd rewelacji rundy jesiennej w La Lidze, Girony FC. Choć Brazylijczykiem interesują się naprawdę wielkie marki, dyrektor City Football Group postawił sprawę jasno – utalentowany skrzydłowy nigdzie się nie wybiera.

Rayo Vallecano v Girona FC - LaLiga EA Sports Savio Left Winger of Girona and Brazil celebrates after scoring his sides first goal during the LaLiga EA Sports match between Rayo Vallecano and Girona FC at Estadio de Vallecas on November 11, 2023 in Madrid, Spain. Madrid Spain PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xJosexBretonx originalFilename:breton-rayovall231111_nprP2.jpg Na zdjęciu: Savinho