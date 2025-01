Enrique przechytrzy Guardiolę? PSG chce skrzydłowego Manchesteru City

Paris Saint-Germain bacznie monitoruje sytuację skrzydłowego Manchesteru City, Savinho - podaje serwis CaughtOffside.com. Brazylijczyk gra w ekipie The Citizens od lipca 2024 roku, a dotychczas tylko raz wpisał się na listę strzelców.

Abaca Press / Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique i Pep Guardiola

Savinho przymierzany do Paris Saint-Germain

Pobyt Savinho w Manchesterze City póki co jest rozczarowaniem. 20-letni skrzydłowy nie pokazuje już takiej skuteczności jak za czasów występów w Gironie. Co prawda, w obecnym sezonie Brazylijczyk zaliczył 8 asyst, ale strzelił tylko 1 gola. Europejscy giganci bacznie monitorują sytuację wychowanka Atletico Mineiro na wypadek, gdyby młody zawodnik niedługo trafił na listę transferową. Jak donosi portal “CaughtOffside.com”, jednym z klubów, obserwujących Savinho, jest Paris Saint-Germain.

Oglądaj skróty meczów Manchesteru City [WIDEO]

Szkoleniowiec paryskiego zespołu, Luis Enrique, podobno jest wielkim fanem umiejętności 11-krotnego reprezentanta Brazylii, którego widziałby w składzie swojej drużyny. Jednak PSG musi liczyć się z konkurencją, ponieważ zdolnemu piłkarzowi przygląda się również Real Madryt. Savio Moreira de Oliveira, znany jako po prostu Savinho, przywdziewa koszulkę ekipy Obywateli od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium za 25 milionów euro z siostrzanego klubu, ESTAC Troyes.

W ostatnich latach prawy napastnik błyszczał jednak na hiszpańskich boiskach, grając na wypożyczeniu w Gironie. Bilans filigranowego zawodnika w hiszpańskim zespole zatrzymał się na 41 meczach, 11 bramkach oraz 10 asystach. Atakujący zrobił wrażenie na skautach Manchesteru City, co zaowocowało przeprowadzką na Wyspy Brytyjskie. 20-latek związał się z drużyną The Citizens do 30 czerwca 2029 roku. Według serwisu “Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 55 milionów euro.