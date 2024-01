Saudyjskie kluby chcą Politano. Napoli podjęło decyzję

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Matteo Politano

Saudyjskie kluby znów szukają wzmocnień

Na ich radar trafił Matteo Politano z Napoli

Mistrzowie Włoch nie myślą o sprzedaży

Matteo Politano zostanie w Napoli. Klub zbywa Saudyjczyków

Matteo Politano to ważne ogniwo w drużynie Napoli. 30-letni prawy skrzydłowy w sezonie 2023/2024 wspiął się w klubowej hierarchii. Potwierdza to fakt, że do tej pory rozegrał 25 meczów, przebywając na boisku przez 1633 minuty. W tym czasie zdobył 6 bramek i zanotował 5 asyst.

Dobre występy Włocha przykuły uwagę saudyjskich klubów, które ponownie ruszają na łowy. Jednak według informacji Fabrizio Romano do takiego ruchu nie dojdzie. Napoli planuje przedstawić swojemu piłkarzowi nową umowę, która będzie obowiązywała do 2028 roku.

Oznacza to, że w zimowym oknie transferowym na pewno nie dojdzie do transferu Matteo Politano. Oczywiście niewykluczony jest powrót tego tematu w kolejnych miesiącach.