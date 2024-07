FC Barcelona w tarapatach. Saudyjczycy ruszają po Cancelo

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Cancelo cieszy się dużym zainteresowaniem w Arabii Saudyjskiej

Według informacji podanych przez “Mundo Deportivo”, Joao Cancelo przyciąga znaczące zainteresowanie z Arabii Saudyjskiej, szczególnie ze strony Al-Ahli i Al-Ettifaq. Manchester City, pragnąc wykorzystać wartość rynkową Portugalczyka oraz wysokie zainteresowanie z Bliskiego Wschodu, nie jest skłonny do ponownego wypożyczenia go do FC Barcelony.

Manchester City oczekuje za portugalskiego obrońcę kwoty w przedziale 25-30 milionów euro, co według doniesień są w stanie zapłacić saudyjskie kluby. Cancelo cieszy się udanymi występami na mistrzostwach Europy, co dodatkowo zwiększyło jego atrakcyjność w oczach potencjalnych nabywców.

Barcelona zdaje sobie sprawę z trudności, jakie napotka w staraniach o ponowne wypożyczenie Cancelo. Klub boryka się z problemami finansowymi i ma inne priorytety, takie jak wzmocnienie lewej strony ataku oraz pozycji defensywnego pomocnika. W związku z tym, wydanie dużej sumy na Cancelo jest prawie niemożliwe.

Duma Katalonii przyznaje, że sprowadzenie Joao Cancelo będzie wyzwaniem, dlatego klub bada alternatywne opcje na wypadek, gdyby nie udało się go ponownie wypożyczyć. Obecnie propozycje Blaugrany są od razu odrzucane przez Obywateli, które nie chcą słyszeć o ponownym wypożyczeniu.

Podobnie jak w przypadku Joao Felixa, kluczowe będzie to, na ile Cancelo będzie naciskał na przenosiny do Barcelony. Obaj zawodnicy prawdopodobnie nie pozostaną w swoich macierzystych klubach, co może otworzyć drogę do negocjacji, jeśli będą odrzucać inne oferty.

Zobacz również: Manchester City straci bramkarza? Gigantyczna oferta Al-Nassr