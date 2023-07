Rogerio był jednym z piłkarzy, którzy mieli opuścić Sassuolo za całkiem wysoką kwotę. Jednak transfer brazylijskiego defensora do Spartaka Moskwa ostatecznie nie doszedł do skutku. Giovanni Carnevali w rozmowie z "La Gazzettą dello Sport" ujawnił prawdziwy powód, dla którego nie doszło do transakcji.