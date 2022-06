PressFocus Na zdjęciu: Ibrahim Sangare

Manchester United jest łączony z transferem pomocnika PSV Eindhoven Ibrahima Sangare. Według raportu Sky Sports, graczowi zależy na przejściu do Premier League po imponującym sezonie w holenderskiej Eredivisie i przebiciu się do reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej.

Ibrahim Sangare jest łączony z transferem do Manchesteru United

Sky Sport uważa, że Iworyjczyk byłby idealnym wzmocnieniem Czerwonych Diabłów

Gracz PSV chce latem odejść z klubu i marzy o grze w Premier League

Sangare idealnym wzmocnieniem Manchesteru United

Ibrahim Sangare był kluczowym zawodnikiem PSV w minionym sezonie. Miał też znakomite statystyki, którymi wyróżnił się na tle całej ligi. Znalazł się w pierwszej trójce zawodników pod względem skuteczności podań, przechwytów czy wygranych pojedynków.

Iworyjczyk ma w swoim kontrakcie klauzulę odejścia o wartości 35 milionów euro, a holenderskie media łączą go także z Newcastle United oraz Liverpoolem, informuje Sky Sports. Osoba z otoczenia Sangare przyznała, że gracz jest nastawiony na przeprowadzkę do Anglii i jest przekonany, że będzie występował w Premier League w przyszłym sezonie.

Sky Sports dodaje jednak, że pomocnik PSV byłby idealnym wzmocnieniem Manchesteru United. Przede wszystkim cena za Sangare nie skomplikowałaby innych potencjalnych transferów. Ponadto jego cechy idealnie pasują do profilu poszukiwanego zawodnika do środka pola. Odejście Pogby i Maticia, a także niezbyt dobra dyspozycja Freda spowodowała, że Czerwone Diabły są zmuszone kupić pomocnika podczas letniego okienka transferowego.

Próba przekonania Frenkie de Jonga do przyjazdu na Old Trafford zajmie prawdopodobnie więcej czasu, niż chciałby Erik ten Hag. Chociaż mają dobrą historię współpracy, być może najlepiej będzie na razie odłożyć na bok ten wymarzony transfer i skoncentrować się na pozyskaniu co najmniej kilku graczy, zanim United rozpoczną przedsezonowe zgrupowanie pod koniec czerwca. Sangare wydaje się być chętny do tego transferu, a United potrzebuje takiego gracza, podsumowuje Sky Sports.

