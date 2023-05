Wiele wskazuje na to, że powrót Jadona Sancho do Borussii Dortmund nabiera kształtów. Niemcy spróbują wypożyczyć byłego podopiecznego z opcją wykupu, ale Manchester United nadal musiałby płacić część pensji skrzydłowego.

PressFocus Na zdjęciu: Jadon Sancho

Pod koniec kwietnia pojawiła się informacja o możliwym powrocie Jadona Sancho do Borussii Dortmund. Anglik nie sprawdził się, jak dotąd, w Manchesterze United

Niemców nie stać na odkupienie byłego podopiecznego. W grę wchodzi wypożyczenie z opcją wykupu

Czerwone Diabły musiałyby nadal opłacać znaczną część pensji 23-latka

Sancho może wrócić do Dortmundu, ale Manchester United musi współpracować

Pod koniec kwietnia pojawiła się informacja o możliwym transferze Jadona Sancho. Anglik nie sprawdza się, jak dotąd, w Manchesterze United. Czerwone Diabły zapłaciły za niego latem 2021 roku 85 milionów euro. Wówczas skrzydłowy był gwiazdą Borussii Dortmund, dla której zanotował ponad sto wkładów w trafienia, licząc zarówno bramki i asysty. Z pewnością nie spełnił ogromnych oczekiwań. W tym sezonie Erik ten Hag wysłał go nawet na “obóz wyrównawczy” do Holandii.

Jak donoszą liczne niemieckie media, 23-latek może wrócić na Signal Iduna Park. Wizja ta staje się wręcz coraz bardziej rzeczywista. Niemiecki Sport poinformował, że dyrektor sportowy BVB, Sebastian Kehl, pozostaje w stałym kontakcie z reprezentantami piłkarza. Plan jest taki, by przekonać Manchester United do wypożyczenia z opcją wykupu. Borussii nie stać na natychmiastowy transfer. Do tego, Niemcy muszą przekonać drugą stronę do dalszego wypłacania sporej części pensji zawodnika. Obecnie inkasuje na Old Trafford ponad 21 milionów euro rocznie – to znacznie więcej, niż dortmundczycy mogliby sobie pozwolić.

Sancho wystąpił w tym sezonie w 34 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich sześć bramek i dwie asysty.

Czytaj więcej: Lampard z szacunkiem przed derbami. “Arsenal to fantastyczna drużyna”.

Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 1.53 4.80 5.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2023 21:45 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin