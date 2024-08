Salvatore Sirigu podpisał roczny kontrakt z Palermo. 37-letni bramkarz tym samym wraca do ekipy z Sycylii, w której grał w latach 2005-2011.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Salvatore Sirigu

Salvatore Sirigu podpisał kontrakt z Palermo. Wielki powrót

Salvatore Sirigu jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, ale wciąż czuje się na siłach, więc nie ma zamiaru kończyć kariery. 37-letni bramkarz na szerokie piłkarskie wody wypłynął z Palermo, a teraz zdecydował się na powrót do Sycylii. Drugoligowy klub oficjalnie poinformował o pozyskaniu weterana, który pozytywnie przeszedł badania medyczne i podpisał krótkoterminowy, roczny kontrakt z nowym-starym pracodawcą.

Mierzący 192 centymetry golkiper w ostatnim czasie występował w lidze tureckiej, gdzie stał między słupkami tamtejszego zespołu, Fatih Karagumruk SK. Salvatore Sirigu to obieżyświat, ponieważ miał okazję grać również w Hiszpanii (Osasuna Pampeluna i Sevilla) oraz Francji (Paris Saint-Germain). Natomiast na rodzimym podwórku przywdziewał koszulkę takich ekip jak Napoli, Genoa, Torino, Fiorentina, Cremonese czy Venezia.

Ceniony bramkarz największy sukces odniósł jednak z drużyną narodową. 28-krotny reprezentant Włoch był bowiem w kadrze popularnych Azzurrich, gdy ekipa prowadzona przez Roberto Manciniego wygrała rozgrywane w 2021 roku mistrzostwa Europy 2020.

Przypomnijmy, że Salvatore Sirigu był golkiperem Palermo w latach 2005-2011. Teraz historia zatoczyła koło i niewykluczone, że to właśnie w tej drużynie weteran zawiesi buty na kołku. Strony póki co związały się umową obowiązującą do 30 czerwca 2025 roku.

Palermo występuje na poziomie Serie B, a w 1. kolejce przegrało 0:1 z Brescią Calcio. Warto dodać, że w tym zespole na co dzień występuje trzykrotny reprezentant Polski – Patryk Peda. Co ciekawe, z przejściem na Stadio Renzo Barbera jest łączony Mateusz Wieteska.