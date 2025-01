Salah coraz bliżej odejścia z Liverpoolu. Ten klub jest faworytem

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah opuści Europę? Jest faworyt w wyścigu o podpis

Mohamed Salah z każdym tygodniem jest coraz bliżej pożegnania z Liverpoolem. Gwiazdor rozgrywa znakomity sezon i to w głównej mierze dzięki niemu drużyna Arne Slota jest wyraźnym faworytem w rywalizacji o mistrzostwo Anglii oraz Ligę Mistrzów. Mimo tego, The Reds nie chcą spełnić jego oczekiwań dotyczących nowej umowy – Salah liczy na kilkuletni kontrakt i sporą podwyżkę, na co klub zgodzić się nie może. Rozmowy w tym temacie trwają od miesięcy i niewiele wskazuje na to, że zakończą się powodzeniem. Sam Egipcjanin widzi swoją przyszłość w Liverpoolu, ale odejdzie, jeśli nie wywalczy swoich warunków.

Wizja sprowadzenia takiego zawodnika w ramach wolnego transferu jest niezwykle kusząca dla wielu ekip. Wydaje się, że Salah preferuje wyprowadzkę z Europy, niż dołączenie do Barcelony czy Juventusu. Na pozytywny koniec tej historii liczy Al-Ittihad, które określiło go mianem głównego celu transferowego.

Portal „Relevo” donosi, że to właśnie Al-Ittihad jest w tej chwili faworytem w wyścigu o jego podpis. Strony mają ze sobą stały kontakt, a Saudyjczycy są w stanie obsypać go złotem, byle tylko dogadać szczegóły współpracy. Dla saudyjskiej piłki byłby to kolejny krok w stronę poprawy poziomu sportowego oraz medialności. Salah dla wielu jest w tej chwili najlepszym piłkarzem świata i głównym kandydatem w plebiscycie Złotej Piłki.