Pressfocus Na zdjęciu: Ola Saolbakken

W Katarze trwają w najlepsze Mistrzostwa Świata, a AS Roma przeprowadziła właśnie pierwszy zimowy transfer. W środę Rzymianie poinformowali w oficjalnym komunikacie o pozyskaniu napastnika Bodo/Glimt – Oli Solbakkena.

Już jakiś czas temu włoskie media informowały o zainteresowaniu AS Romy napastnikiem Bodo/Glimt. Jose Mourinho kilkukrotnie podkreślał, że oczekuje od klubu zimą wzmocnień. Rzymianie po rundzie jesiennej zajmują w Serie A dopiero siódme miejsce, a ich strata do liderującego Napoli wynosi już 14 punktów.

W wielu meczach Giallorossi mieli problemy zwłaszcza w fazie ofensywnej. Dlatego też The Special One naciskał na zarząd, by ten zagwarantował mu wzmocnienia. Pierwsze z nich udało się już sfinalizować. W środę klub poinformował oficjalnie, że od 1 stycznia nowym zawodnikiem Romy zostanie Ola Solbakken.

🖊️ 𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗡𝗚 | Ola Solbakken 👋



Welcome to the Giallorossi! 🐺 #ASRoma pic.twitter.com/XC4s1a5tu0 — AS Roma English (@ASRomaEN) November 23, 2022

Norweski napastnik ma za sobą udaną kampanię w barwach Bodo/Glimt. W 23 meczach zanotował cztery bramki i osiem asyst, a jego zespół został wicemistrzem Norwegii. Kontrakt 24-latka wygasa wraz z końcem roku, dlatego do prowadzonej przez Jose Mourinho drużyny przejdzie on na zasadzie wolnego transferu.

