Runjaić dostanie transfer, o który prosił. Piłkarz Lecha na testach medycznych

Kosta Runjaić dopiął swego i lada moment otrzyma zawodnika z PKO Ekstraklasy. Jak przekazał Sebastian Staszewski do Włoch leci Jesper Karlstrom, który przejdzie testy medyczne przed dołączeniem do Udinese.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Karlstrom leci do Udinese na testy medyczne, Lech zarobi 2,5 mln euro

Lech Poznań w letnim oknie transferowym stracił już dwóch kluczowych zawodników pierwszego składu. Najpierw z klubem pożegnał się Filip Marchiwński, który wybrał ofertę z Lecce w Serie A. Następnie śladem Polaka podążył Kristoffer Velde, wybierając grę dla Olympiakosu Piresu. Łącznie na sprzedaży obu piłkarzy Kolejorz zarobił aż 7 milionów euro. To jednak nie koniec odejść najważniejszych graczy w zespole Nielsa Frederiksena. Od wczoraj (31 lipca) wiadomo, że Udinese stara się pozyskać Jespera Karlstroma.

Pomysłodawcą sprowadzenia szwedzkiego pomocnika jest znany z PKO Ekstraklasy – Kosta Runjaić. Niemiecki trener w przeszłości pracował m.in. w Pogoni Szczecin i Legii Warszawa, więc świetnie zna zawodników z polskiego podwórka. Natomiast w czwartek w południe Sebastian Staszewski przekazał, że Karlstrom jest już w drodze do Włoch, gdzie przejdzie testy medyczne.

– Jesper Karlstrom z Lecha Poznań leci właśnie do Włoch na testy medyczne przed transferem do Udinese. Kluby doszły dziś do porozumienia i jeśli Szwed przejdzie testy, podpisze umowę. Lech zarobi 2 miliony euro + bonusy 500 tysięcy – napisał Sebastian Staszewski na portalu X.

Jesper Karlstrom w Lechu Poznań łącznie spędził trzy i pół roku. Do naszej ligi trafił zimą 2021 roku za 800 tysięcy euro z Djurgarden. W barwach klubu uzbierał 144 mecze, w których zdobył 4 gole i zanotował 9 asyst. Z Lechem wygrał mistrzostwo Polski w sezonie 2021/2022.