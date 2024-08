Juventus pożegnał Ruganiego. Defensor został wypożyczony

Ajax oficjalnie ogłosił pozyskanie Daniele Ruganiego, obrońcy Juventusu, na zasadzie rocznego wypożyczenia, które potrwa do końca sezonu 2024/25. 30-letni Włoch, mający na swoim koncie bogate doświadczenie w Serie A wzmocni defensywę holenderskiego klubu.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Daniele Rugani

Rugani na sezon wypożyczony do Ajaxu

Daniele Rugani, który spędził niemal całą swoją karierę seniorską w Juventusie, jest teraz gotów na nowe wyzwanie w Eredivisie. Rugani zadebiutował w Serie A w sezonie 2015-16, ale wcześniej przeszedł przez dwuletni okres wypożyczenia do Empoli na początku swojej kariery. Miał również krótkie epizody w Rennes oraz Cagliari, jednak to w Juventusie zyskał największe doświadczenie. Nigdy jednak tak naprawdę nie zaistniał w pierwszym składzie.

Transfer do Ajaxu oznacza dla Ruganiego piąty klub na poziomie seniorskim. Alex Kroes, dyrektor techniczny Ajaxu, wyraził zadowolenie z tego transferu, podkreślając, że: – Rugani to inteligentny, wysoki obrońca, który jest silny w pojedynkach. Jego przybycie przyniesie naszej drużynie cenne doświadczenie, co pomoże zrównoważyć naszą młodą defensywę.

Juventus w swoim oficjalnym oświadczeniu życzył Ruganiemu powodzenia w nowym etapie kariery, zaznaczając, że zawodnik nie był częścią planów Thiago Motty na przyszłość. Rugani dołącza do grupy piłkarzy, którzy mogą definitywnie opuścić Juventus w najbliższym czasie, wśród których znajdują się takie nazwiska jak Federico Chiesa, Arkadiusz Milik, Filip Kostić i Weston McKennie.

Transfer Ruganiego do Ajaxu stanowi nie tylko szansę dla samego zawodnika na regularną grę, ale także dla Ajaxu na wzmocnienie defensywy przed nadchodzącymi wyzwaniami w krajowych i europejskich rozgrywkach.

