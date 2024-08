Ruch Chorzów z nowym pomocnikiem, kolejny zagraniczny transfer

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów ma w trakcie trwającego sezonu powalczyć o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Szanse na bezpośredni awans na dzisiaj nie są duże. Niebiescy w każdym razie mogą się wciąż liczyć w grze o awans do PKO BP Ekstraklasy. W związku z ambitnym planem 14-krotnego mistrza Polski drużyna zmieniła się względem poprzedniego sezonu. Do zespołu trafiło już trzynastu nowych graczy. Najnowszym wzmocnieniem jest Mohamed Mezghrani, który związał się z klubem z Chorzowa kontraktem do końca sezonu z opcją przedłużenia.

30-latek jeszcze w poprzedniej kampanii reprezentował barwy Warty Poznań. Rozegrał w tej ekipie łącznie 12 spotkań, notując dwie asysty. W swoim piłkarskim CV piłkarz ma też takie kluby jak: Honved, RKC Waalwijk, czy Puskas AFC.

Niewykluczone, że okazję do debiutu Mezghrani otrzyma już w sobotę. Ruch zmierzy się wówczas w ramach ósmej kolejki Betclic 1. Ligi z Górnikiem Łęczna. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Śląskim i będzie to jednocześnie ostatni mecz Niebieskich przed reprezentacyjną przerwą.

Chorzowianie jak na razie plasują się na 12. pozycji w tabeli, mając na swoim koncie siedem punktów. To efekt jednego zwycięstwa i czterech remisów. W tej kampanii Ruch zaliczył też dwie porażki, ulegając kolejno Wiśle Płock (2:3) i Wiśle Kraków (1:3).

Tymczasem po przerwie na kadrę Niebieskich czeka kolejny etap spotkań w roli gościa. Ruch najpierw zmierzy się z GKS-em Tychy, a następnie z Miedzią Legnica. Z kolei już 25 września chorzowski zespół zmierzy się w Pucharze Polski z Podhalem Nowy Targ.

