fot. PressFocus Na zdjęciu: Konrad Laimer

Transfer Konrada Laimera do Bayernu jest dogadany od kilku tygodni

Zwolnienie Juliana Nagelsmanna nie wpływa na pierwszy letni ruch Bawarczyków

Austriak latem rozstanie się z Lipskiem

Bayern pewny transferu

Niespodziewane zwolnienie Juliana Nagelsmanna i zatrudnienie Thomasa Tuchela zrodziło wiele wątpliwości dotyczących zbliżającego się okienka transferowego. Media utrzymują, że priorytetem Bayernu Monachium wciąż jest Harry Kane, a pozyskanie Konrada Laimera jest niezagrożone.

Austriacki pomocnik już kilka tygodni temu doszedł do porozumienia w sprawie przenosin do mistrza Niemiec, uzgadniając warunki umowy. Zwolennikiem tego ruchu był właśnie Nagelsmann, który miał okazję współpracować z nim za czasów Lipska. To właśnie niemiecki szkoleniowiec ściągał Laimera na Allianz Arenę.

Pomimo rozstania z Nagelsmannem, 25-latek trafi do Bayernu. Latem wygaśnie jego kontrakt z Lipskiem, który nie zostanie przedłużony. Laimer jest nastawiony na zmianę otoczenia i grę w klubie z europejskiej czołówki.

