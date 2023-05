fot. PressFocus Na zdjęciu: Manuel Ugarte

Manuel Ugarte zostanie latem bohaterem wielkiego transferu

W grze o Urugwajczyka pozostały Chelsea oraz Paris Saint-Germain

Paryżanie oferują pomocnikowi większe pieniądze, zaś londyńczycy stanowią dla niego ciekawszy projekt sportowy

Pensja czy projekt sportowy?

Z każdym dniem maleje liczba klubów, które pozostają w walce o Manuela Ugarte. Wygląda na to, że sprawa transferu rozstrzygnie się między dwiema ekipami. Urugwajczyk ma na stole oferty z Chelsea oraz Paris Saint-Germain.

Do tej pory zdecydowanie bardziej zmotywowani byli londyńczycy, którzy spodziewali się jeszcze rywalizacji z Arsenalem i Manchesterem United. Oba zespoły wycofały się jednak z negocjacji, dlatego jedynym przeciwnikiem zostali paryżanie, którzy oferują Ugarte dużo większe pieniądze.

Na mocy kontraktu z PSG pomocnik zarabiałby 5 milionów euro, natomiast w Chelsea dostawałby raptem 2 miliony euro za sezon gry. Decyzja nie należy do łatwych, bowiem to The Blues stanowią dla Urugwajczyka zdecydowanie ciekawszy projekt sportowy.

Mistrzowie Francji zamierzają rozbić kwotę transferu na dwie raty po 30 milionów euro, zaś w przypadku angielskiego giganta byłoby to aż pięć rat. Sporting może więc zasugerować swojemu graczowi, aby przystał na propozycję Paris Saint-Germain.

