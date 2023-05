Manchester United zakończył sezon 2022/2023 na trzecim miejscu w tabeli, co owocuje powrotem do Ligi Mistrzów. Roy Keane wskazał, jakich transferów domaga się w trakcie letniego okienka.

Po rocznej przerwie Manchester United wraca do Ligi Mistrzów

Erik ten Hag chce w przyszłym sezonie zagrozić Manchesterowi City

Roy Keane uważa, że transferowym priorytetem musi być Harry Kane

“Trzeba iść na całego i pozyskać Harry’ego Kane’a”

Manchester United finiszuje udany sezon 2022/2023, który udało się zakończyć na trzecim miejscu w Premier League. Na Czerwonych Diabłów czeka jeszcze finałowa potyczka z Manchesterem City w Pucharze Anglii. Po niej będzie można w pełni skupić się na letnim okienku transferowym.

Erik ten Hag otwarcie przyznaje, że skuteczna rywalizacja z Obywatelami będzie możliwa jedynie w przypadku jakościowych wzmocnień. Manchester United jest w ostatnim czasie łączony z trzema reprezentantami Anglii – Masonem Mountem, Harrym Kanem i Declanem Ricem.

Roy Keane nie jest przekonany do pomocnika Chelsea, natomiast traktuje napastnika Tottenhamu jako niekwestionowany priorytet na najbliższe miesiące.

– Nie jestem przekonany co do Mounta. Manchester United jest łączony z wieloma piłkarzami, ale kibiców naprawdę ekscytuje Kane.

– W przypadku Mounta już tak nie jest. Wiem, że wróci, bo ma odpowiednią jakość. Kilka lat temu zachwycałem się nim, ale w ostatnim sezonie zniknął z radaru. Kontuzje sprawiły, że nie łapał się do mizernej Chelsea. Nie liczyłbym na to, że znacząco poprawi grę Manchesteru United i pozwoli zmniejszyć dystans do City. To dobry piłkarz, ale czy poprawiłby United? Nie jestem przekonany.

– Myślę, że Declan Rice byłby przyzwoitym transferem. Jeśli chodzi natomiast o ekscytację i bramki, to trzeba iść na całego i pozyskać Harry’ego Kane’a. Mam nadzieję, że Manchester United rzuci wyzwanie Manchesterowi City. Oczywiście wszystko będzie zależeć od tego, jak zakończy się kwestia zmiany właściciela, jak ułożą się transfery. Muszą pozyskać światowej klasy napastnika – przekonuje legenda Manchesteru United.

