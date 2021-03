Rosną szanse Arsenalu na zatrzymanie Odegaarda

Jeśli Zinedine Zidane zostanie trenerem Realu Madryt na przyszły sezon, to do stolicy Hiszpanii na pewno nie wróci Martin Odegaard – donosi Football Insider. Zainteresowany zatrzymaniem Norwega jest Arsenal.

W styczniu Martin Odegaard zdecydował się na przenosiny z Santiago Bernabeu na Emirates Stadium. 22-latek nie cieszył się uznaniem w oczach Zinedine’a Zidane’a i wiedział, że zostając w Madrycie siedziałby na ławce rezerwowych.

W Londynie Norweg wyraźnie odżył. Obecnie gra regularnie i działacze myślą o tym, by pozyskać go na dłużej. Być może zdecydują wykupić się go z Realu na stałe.

Bez przyszłości u Zidane’a

Szanse na to są tym większe, że piłkarza w swoich planach nie ma Zinedine Zidane. Jeśli trener ten zostanie na przyszły sezon w Realu, to Odegaard nie będzie miał tam czego szukać.

Pozostaje pytanie czy Arsenal będzie stać na wykupienie Norwega. Portal Transfermarkt wycenia go na 40 milionów euro, ale taka kwota prawdopodobnie nie przekona Florentino Pereza do złożenia podpisu na umowie.

– Pod koniec sezonu usiądziemy wspólnie i zadecydujemy, gdzie zmierza nasza relacja. W tym momencie nie zależy to od nas – mówił niedawno menedżer Arsenalu, Mikel Arteta.