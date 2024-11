Ronaldo zagra w Fenerbahce? Mourinho nie ma wątpliwości

Jose Mourinho nie ma wątpliwości, że latem przyszłego roku Cristiano Ronaldo nie przeniesie się do Fenerbahce. Portugalski trener wykluczył możliwość transferu, o którym mówiono w mediach.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Fenerbahce nie sprowadzi Ronaldo, Mourinho dementuje pogłoski

W ubiegłym tygodniu tureckie media przekazał szokujące informacje. Według portalu Fotomac Cristiano Ronaldo miał być rozpatrywany przez Fenerbahce w kontekście letniego transferu. Portugalczyk ma ważny kontrakt tylko do końca sezonu 2024/2025, a turecki klub chciał sprowadzić go na zasadzie wolnego transferu. Co więcej, z legendarnym piłkarzem miał nawet rozmawiać Jose Mourinho.

Do plotek odnośnie Cristiano Ronaldo i Fenerbahce odniósł się szkoleniowiec Żółtych Kanarków. Jose Mourinho nie ma złudzeń, że transfer legendarnego piłkarza nie wchodzi w grę. The Special One podkreślił, że 39-latek może odwiedzić Stambuł, aby zjeść z nim wspólny posiłek.

– Informacje o transferze Ronaldo do Fenerbahce są śmieszne. Cristiano może przyjechać do Stambułu, żeby coś zjeść, ponieważ to połowa drogi pomiędzy Portugalią a Arabią Saudyjską. Albo może odwiedzić swojego starego przyjaciela, Jose. Możemy coś zjeść w moim hotelu – powiedział Jose Mourinho, cytowany przez Fabrizio Romano.

Obaj panowie znają się bardzo dobrze, bowiem pracowali wspólnie w Realu Madryt w latach 2010-2013. Pod wodzą portugalskiego trenera Cristiano Ronaldo rozegrał 164 mecze, w których zdobył aż 168 bramek. Razem sięgnęli m.in. po triumf w mistrzostwach Hiszpanii.

W obecnym sezonie Ronaldo nadal imponuje formą w barwach Al-Nassr. Natomiast jego klub ma duże problemy w lidze. Podopieczni Stefano Pioliego zajmują 3. miejsce w tabeli, lecz strata do lidera, czyli Al-Ittihad wynosi aż 8 punktów po 11 meczach.