Legia na zakupach w Ekstraklasie. Celem reprezentant Polski do lat 21

Ritzau / Alamy Na zdjęciu: Legia Warszawa

Arkadiusz Pyrka w kręgu zainteresowań Legii Warszawa

Legia Warszawa w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy przed własną publicznością rywalizowała z Cracovią. Spotkanie na Stadionie Wojska Polskiego dostarczyło kibicom wielu emocji. Łącznie w dziewięćdziesiąt minut fani na trybunach oglądali aż pięć bramek. Ostatecznie podopieczni Goncalo Feio zdobyli komplet punktów, wygrywając (3:2). Tym samym mają na swoim koncie 28 punktów, co daje im 5. miejsce w tabeli.

Ważni zawodnicy Legii Warszawa niedoceniani

W weekend w mediach pojawiła się informacja, że Legia rozpoczęła pracę nad wzmocnieniem pierwszego zespołu. Od kilku lat Wojskowi regularnie przeczesują rynek w Ekstraklasie, aby sprowadzić wyróżniających się zawodników. W ten sposób pozyskali m.in. Steve’a Kapuadiego, Patryka Kuna czy Kacpra Chodynę. Tym razem uwaga skautów warszawskiej drużyny skupiła się na piłkarzu Piasta Gliwice.

Szymon Janczyk z portalu Weszło poinformował, że Legia Warszawa jest zainteresowana Arkadiuszem Pyrką. Reprezentant Polski do lat 21 od stycznia będzie mógł podpisać kontrakt z dowolnym zespołem. Jego obecna umowa z Piastem wygasa w czerwcu przyszłego roku. Sam zainteresowany miał już zdecydować o opuszczeniu obecnego klubu. W tym sezonie wystąpił w 16 meczach w Ekstraklasie, w których zdobył jednego gola.

Pyrka mimo zaledwie 22 lat ma za sobą już 4 sezony w Ekstraklasie. Obecne rozgrywki to piąta kampania w drużynie z Górnego Śląska. Do zespołu z Gliwic trafił latem 2020 roku na zasadzie wolnego transferu ze Znicza Pruszków. Podczas ostatniego okna transferowego dużo mówiło się o potencjalnym transferze do Rakowa Częstochowa. Ostatecznie Medaliki postawiły na dwóch innych zawodników.

Pyrka na co dzień gra w roli prawego wahadłowego. Oznacza to, że w Legii rywalizowałby o miejsce w składzie z Pawłem Wszołkiem.