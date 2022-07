PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Światowe media donoszą, że Cristiano Ronaldo jest skłonny zaakceptować obniżkę pensji o 30% względem tego, co zarabia w Manchesterze United. Portugalczyk ma determinację, by tego lata opuścić Old Trafford.

Cristiano Ronaldo chce tego lata przenieść się do klubu walczącego o najważniejsze trofea

Portugalczyk nie wzbudza już jednak takiego zainteresowania, jak choćby rok temu

37-latek jest skłonny obciąć swoją pensję o 30%, by trafić do nowego klubu. Podkreślmy, że CR7 to najlepiej zarabiający zawodnik Premier League

Ronaldo gotowy na obcięcie pensji, byle opuścić Manchester United

Cristiano Ronaldo jeszcze w czerwcu dał znać mediom, że zamierza tego lata rozstać się z Manchesterem United. Portugalczyk chce ostatnie lata swojej kariery spędzić w klubie walczącym o zdobycie Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły nie będą w niej nawet występować.

Wygląda jednak na to, że 37-latek się przeliczył. Jeszcze rok temu, gdy wracał na Old Trafford, pojawiło się zainteresowanie jego usługami ze strony Manchesteru City. Mógł przebierać w ofertach znaczących klubów. Teraz CR7 nie jest już traktowany jako jednoosobowa armia, która kilka lat temu prowadziła Real Madryt do kolejnych triumfów.

Dlatego też Jorge Mendes poinformował największe marki w Europie, że jego najważniejszy agent jest gotowy na znaczną obniżkę pensji – o 30%. Przypomnijmy jednocześnie, że kapitan reprezentacji Portugalii to bezapelacyjnie najlepiej zarabiający piłkarz w Premier League. Tygodniowo inkasował w ubiegłym sezonie pół miliona funtów.

Ostatnio najgłośniej w kontekście Ronaldo mówiło się w związku z oboma wielkimi klubami z Madrytu. Żaden z nich nie jest jednak – przynajmniej obecnie – poważnie zainteresowany zakontraktowaniem 37-latka.

CR7 w minionym sezonie rozegrał 38 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich 24 gole.

Czytaj więcej: Cel Chelsea i Barcelony nie poleciał z drużyną do Portugalii.