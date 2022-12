fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo jest bardzo blisko znalezienia nowego klubu. Portugalczyk według informacji CBS Sports ma już zaplanowane badania lekarskie przed przeprowadzką do Al-Nassr.

Wkrótce Cristiano Ronaldo ma związać się z nowym pracodawcą

CBS Sports podaje, że uzgodniony jest juz termin testów medycznych przed transferem Portugalczyka do Al-Nassr

Zawodnik trafi do ekipy z Arabii Saudyjskiej na zasadzie wolnego transferu

Ronaldo wkrótce w nowym klubie?

Cristiano Ronaldo od momentu rozstania z Man Utd pozostaje bez klubu. Wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce Portugalczyk znajdzie nowego pracodawcę.

Mimo że doświadczony zawodnik kilka razy dawał do zrozumienia, że nie interesuje go gra poza Europą, to wygląda na to, że jednak urzeczywistni się egzotyczny kierunek na kontynuowanie piłkarskiej kariery przez Cristiano Ronaldo.

CBS Sports przekazał, że Al-Nassr chce sfinalizować transfer z udziałem reprezentanta Portugalii jeszcze przed otwarciem zimowego okna transferowego. Jednocześnie klub z Arabii Saudyjskiej miał już ustalić termin testów medycznych z udziałem zawodnika.

Już wcześniej media dotarły natomiast do wiadomości, że Cristiano Ronaldo ma zarabiać w Al-Nassr 75 milionów dolarów rocznie. Warunki kontraktu zostały już zatem ustalone i tylko od samego piłkarza zależy, czy go podpisze. Cristiano Ronaldo ma związać się z ekipą z Arabii Saudyjskiej umową do 2025 roku.

37-latek w tej kampanii wystąpił w 16 meczach Man Utd, notując w nich trzy trafienia. Ponadto miał też dwie asysty. Portugalczyk kontrakt z klubem z Old Trafford rozwiązał za porozumieniem stron.

