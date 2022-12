PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Fabio Capello nie szczędził cierpkich słów pod adresem Cristiano Ronaldo. Włoski szkoleniowiec bardzo krytycznie wypowiedział się na temat ostatnich wydarzeń związanych z karierą Portugalczyka.

Cristiano Ronaldo już latem dążył do odejścia z Manchesteru United, by móc występować w Lidze Mistrzów. Zawodnik opóźniał swój powrót do klubu. Z transferu nic nie wyszło, ale napięte relacje w klubie pozostały. Jesienią Portugalczyk grał mało.

W listopadzie Ronaldo udzielił kontrowersyjnego wywiadu, w których skrytykował Manchester United oraz Erika ten Haga. Po ostrych słowach Portugalczyka stało się jasne, że jego kariera na Old Trafford dobiegła końca. Wkrótce obie strony poinformowały o zerwaniu kontraktu.

Do wydarzeń z ostatnich miesięcy odniósł się uznany włoski szkoleniowiec Fabio Capello, który nie szczędził Portugalczykowi słów krytyki.

– Ronaldo sam sprowadził na siebie to, co dzieje się wokół niego. Jako zawodnika nie można go kwestionować, ale był arogancki. Chciał odejść, ale nie znalazł sobie klubu, który by w niego uwierzył. Jednocześnie stał się bardzo uciążliwy. To wstyd – przyznał Capello.

Według ostatnich doniesień plan Ronaldo, by zagrać w Lidze Mistrzów nie powiedzie się. Hiszpańskie media są przekonane, że Portugalczyk jest bardzo bliski podpisania kontraktu z Al-Nassr, gdzie za rok gry miałby zarabiać w granicach 200 milionów euro.

