Manchester United oraz Chelsea nadal wykazują poważne zainteresowanie Ronaldem Araujo. Jeśli stoper nie przedłuży umowy z Barceloną, to angielscy giganci powalczą o podpis Urugwajczyka - podaje brytyjski serwis CaughtOffside.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Ronald Araujo wciąż łączony z Manchesterem United i Chelsea

Kontrakt Ronalda Araujo z Barceloną obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku i choć strony prowadzą rozmowy w sprawie kontynuowania współpracy, to w tym momencie nie wiadomo, czy ostatecznie zwiążą się nową umową. Gdyby środkowy obrońca zdecydował się na podjęcie nowego wyzwania, to mógłby liczyć na miękkie lądowanie. Angielscy giganci nie zapomnieli bowiem o 25-letnim stoperze.

Gdzie Ronald Araujo będzie kontynuował swoją karierę? FC Barcelona 0% Manchester United 0% Chelsea 100% Inny klub 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: FC Barcelona

Manchester United

Chelsea

Inny klub

Jak podaje brytyjski portal “CaughtOffside”, Manchester United oraz Chelsea wciąż wykazują ogromne zainteresowanie 20-krotnym reprezentantem Urugwaju. Włodarze obu klubów uważają, że sprowadzenie Ronalda Araujo byłoby ogromnym wzmocnieniem formacji defensywnej. Działacze zespołów z Premier League czekają więc na decyzję zawodnika, którego priorytetem jest pozostanie na Camp Nou.

Wydaje się, że na Wyspach Brytyjskich piłkarz mógłby liczyć na lepsze zarobki, aniżeli w stolicy Katalonii, co może działać na korzyść angielskich potentatów. Urugwajski stoper z powodzeniem występuje w barwach Barcelony od sierpnia 2018 roku, gdy przeniósł się do La Masii za niespełna 5 milionów euro z macierzystej drużyny, Boston River. Ronald Araujo do seniorskiej ekipy Blaugrany został włączony w 2020 roku.

Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia 25-letniego obrońcę na 70 milionów euro. Zatem Manchester United oraz Chelsea musieliby się liczyć z podobnym wydatkiem.