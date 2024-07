Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku jednak nie trafi do Napoli?

Romelu Lukaku od kilku tygodni jest poważnie łączony z transferem do Napoli. Antonio Conte, który został ogłoszony nowym trenerem popularnych Azzurrich, jest zainteresowany ponowną współpracą z belgijskim napastnikiem.

Warto dodać, że 31-latek grał pod wodzą włoskiego szkoleniowca w Interze Mediolan i prezentował wówczas bardzo wysoką formę.

Przeprowadzka 119-krotnego reprezentanta Belgii do Neapolu w ostatnich dniach stanęła jednak pod znakiem zapytania. Wydawało się, że Romelu Lukaku jest już blisko przenosin z Chelsea do Napoli, ale Victor Osimhen mimo otrzymania zgody na odejście, nadal nie znalazł nowego klubu.

Jeśli Nigeryjczyk zostanie na Stadio Diego Armando Maradona, to nie należy spodziewać się transferu wychowanka Anderlechtu Bruksela do zespołu z ligi włoskiej.

Wyżej wspomniana Chelsea chce jak najszybciej pozbyć się mierzącego 191 centymetrów napastnika, jednak sprawa póki co nie posuwa się do przodu. Gdyby Romelu Lukaku ostatecznie nie trafił do Napoli, to prawdopodobnie miałby opcję przenosin do Arabii Saudyjskiej.

Przypomnijmy, że belgijski atakujący w poprzednim sezonie na zasadzie wypożyczenia występował w Romie. Rzymski klub nie zdecydował się jednak na wykup doświadczonego zawodnika.