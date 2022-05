PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Według włoskiej prasy dwóch graczy Manchesteru United znalazło się na celowniku AS Romy. Jak donoszą tamtejsze media Jose Mourinho jest zwolennikiem sprowadzenia na Stadio Olimpico Aarona Wan-Bissaki oraz Diogo Dalota. Na liście życzeń giallorossich znalazł się także Bartosz Bereszyński, którego sprowadzenie do Rzymu wymagałoby najmniejszego wkładu finansowego.

Bartosz Bereszyński znalazł się na liście życzeń AS Romy ze względu na niską kwotę odstępnego

Roma szuka wzmocnień, aby w przyszłym sezonie powalczyć o TOP4 w Serie A

Dalot i Wan-Bissaka to priorytety Jose Mourinho

Bartosz Bereszyński tanią alternatywą dla Romy

Rzymianie w przyszłym sezonie Serie A chcą powalczyć o pierwszą czwórkę, która pozwoli im awansować do Ligi Mistrzów. Napędzeni sukcesem w Lidze Konferencji Europy giallorossi szukają wzmocnień na wielu pozycjach, aby wreszcie stać się konkurencyjnymi na włoskim podwórku.

Rick Karsdorp rozegrał większą część sezonu nie mając praktycznie żadnego rywala na prawej stronie defensywy. Z kolei Ainsley Maitland-Niles wróci do Arsenalu po rozczarowującym okresie wypożyczenia w stolicy Włoch. Obrońca Manchesteru, Wan-Bissaka jest jedną z opcji by zastąpić zawodnika Kanonierów.

Jednak 24-latek ma kontrakt do 2024 roku, a Czerwone Diabły mają możliwość przedłużenia jego pobytu w klubie o jeszcze jeden sezon. Według La Gazzetta dello Sport United wyceniają go na 30 mln euro, jednak Roma bardziej wolałaby wypożyczyć zawodnika z opcją wykupu.

Diogo Dalot jest możliwą alternatywą dla Wan-Bissaki, ponieważ usługi Portugalczyka wyceniane są na około 15 milionów euro. Fiorentina również wykazuje zainteresowaniem graczem Manchesteru United, jednak to giallorossi są w tym momencie bardziej zdeterminowani do pozyskania Dalota.

Co ciekawe, media informują, że w kręgu zainteresowań Romy jest także Bartosz Bereszyński. 29-letni reprezentant Polski byłby zdecydowanie najtańszą opcją do wzmocnienia defensywy drużyny Jose Mourinho, dlatego w Rzymie nie wykluczają możliwości sprowadzenia Polaka. Kontrakt Bereszyńskiego z Sampdorią obowiązuje do czerwca 2025 roku. W tym sezonie prawy obrońca rozegrał 35 spotkań w lidze otrzymując w tym czasie 12 żółtych kartek.

Zobacz również: Rafael Leao możliwym następcą Sterlinga w Man City