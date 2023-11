IMAGO / Photo News / Nico Vereecken Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Chelsea Londyn wyceniła Romelu Lukaku

AS Roma może wykupić Belga za 37 milionów euro

Napastnik jest ostatnio w wysokiej dyspozycji

Roma poznała cenę za Lukaku

Chelsea Londyn zdecydowała o przyszłości belgijskiego napastnika. Jeśli AS Roma chce wykupić piłkarza, to musi się liczyć z wydatkiem rzędu 37 milionów euro. Tylko taka kwota zadowoli właściciela “The Blues” i spowoduje, że Romelu Lukaku pozostanie na Stadio Olimpico na najbliższe lata. Szkoleniowiec rzymian Jose Mourinho jest pod wrażeniem aktualnej formy rosłego snajpera i chciałby, aby 30-latek związał się z drużyną na stałe. Problemem może się okazać kwota, jakiej żąda angielski klub. Właściciel “Giallorossich” nie jest skłonny do wydawania dużych sum na jednego piłkarza. W ostatnich latach podobną sumę wydano tylko na dwóch piłkarzy (Schick i Abraham. Reszta transferów to wydatki poniżej 27 milionów euro.

Lukaku był bohaterem dużego zamieszania w czasie przerwy międzysezonowej. Belg otwarcie przyznawał, że chce zostać na San Siro i wciąż grać dla Interu. Jednak w kluczowym momencie zmienił zdanie i zdecydował się na powrót do Londynu. Po serii plotek łączących go z Juventusem czy zespołami z Arabii trafił do Rzymu. W tym sezonie zagrał w 14 meczach, w których zdobył 9 bramek. Kilka dni temu popisał się zdobyciem 4 bramek w jednym meczu w barwach reprezentacji.

