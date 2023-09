Roma ma plan na pozyskanie Lukaku. Chelsea może odmówić

AS Roma chce zatrzymać Romelu Lukaku, co nie powinno nikogo dziwić, jeżeli pod uwagę weźmiemy dyspozycję strzelecką Belga w Rzymie. Giallorossi będą musieli negocjować z Chelsea i według Calciomercatoweb już mają na to plan.

IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Romelu Lukaku (AS Roma)

Romelu Lukaku notuje świetny początek sezonu – strzelił trzy gole w czterech meczach

Belg w lecie zamienił Chelsea na Romę na zasadzie wypożyczenia

Rzymianie liczą na transfer definitywny, ale nie będzie on łatwy w realizacji

Lukaku zostanie? Roma chce oddać innego napastnika

Romelu Lukaku w lecie opuścił Chelsea, a jego nową drużyną na zasadzie wypożyczenia została AS Roma. Reprezentant Belgii znakomicie otworzył sezon w barwach Giallorossi i w czterech spotkaniach strzelił trzy gole. Dyspozycja 30-latka jasno wskazuje na to, że znakomicie czuje się w stolicy Włoch i pod skrzydłami Jose Mouringo, co zauważają i chcą wykorzystać władze klubu.

Rzymianie marzą o definitywnym pozyskaniu Lukaku, ale to wcale nie będzie łatwe. Chelsea nie zamierza oddawać napastnika za bezcen i zapewne zażąda za niego kilkudziesięciu milionów euro, czego jest świadoma Roma. Stołeczna ekipa ma już plan na pozyskanie doświadczonego snajpera – w transakcję ma zostać włączony Tammy Abraham.

Anglik to był zawodnik The Blues i to z Londynu trafił na Stadio Olimpico. Obecnie jest wyceniany na 40 milionów euro, ale nadal przechodzi rehabilitację po poważnej kontuzji kolana i do gry gotowy będzie dopiero w styczniu 2024 roku, co raczej niekoniecznie przekona Chelsea do tej wymiany.